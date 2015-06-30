Wikileaks: США шпионили за французским минфином

Согласно отчету разоблачителей, АНБ следило за двумя главами министерства, а также собирало информацию об экспорте и торговле Парижа с другими государствами и о дебатах в кабмине о бюджете, передает Би-би-си.

Читайте такжеМИД Франции вызвал посла США для объяснений из-за материалов WikiLeaks

На прошлой неделе сообщение Wikileaks о шпионаже разведки за французскими президентами Жаком Шираком, Никола Саркози и действующим французским лидером Франсуа Олландом вызвало большой международный скандал.

Франсуа Олланд заявил, что не потерпит подобных действий.

Впоследствии президент США Барак Обама заверил своего французского коллегу, что США больше не шпионят за Францией.