Сноуден хочет вернуться в США - адвокат
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден хочет вернуться на родину.
Об этом, в ходе пресс-конференции заявил представляющий его интересы адвокат Анатолий Кучерена, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, отвечая на вопрос журналистов, хочет ли Сноуден вернуться в США, Кучерена ответил: "Конечно".
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Кроме этого, как сообщается, адвокаты делают для этого все возможное.
"Делаем все возможное, чтобы этот вопрос решить", — сказал Кучерена.
Как сообщал УНИАН, ранее Сноуден просил убежища в Бразилии.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня прошлого года находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 года он получил временное убежище в России сроком на год.