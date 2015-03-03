Сноуден хочет вернуться в США - адвокат

Об этом, в ходе пресс-конференции заявил представляющий его интересы адвокат Анатолий Кучерена, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, отвечая на вопрос журналистов, хочет ли Сноуден вернуться в США, Кучерена ответил: "Конечно".

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Кроме этого, как сообщается, адвокаты делают для этого все возможное.

"Делаем все возможное, чтобы этот вопрос решить", — сказал Кучерена.

Как сообщал УНИАН, ранее Сноуден просил убежища в Бразилии.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня прошлого года находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 года он получил временное убежище в России сроком на год.



