Нидерланды назвали дату публикации отчета о крушении Boeing-777

Совет безопасности Нидерландов, который возглавляет расследование причин крушения малайзийского авиалайнера MH17 над Донбассом, планирует опубликовать окончательные выводы в первой половине октября 2015 г.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Совет Безопасности Нидерландов.

В сообщении ведомства говорится, что Совет безопасности направил черновик доклада в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и странам-участницам международной следственной группы по авиакатастрофе.

В сообщении уточняется, что в течение 60 дней ведомство будет ждать комментарии по докладу от участвующих в расследовании крушения «Боинга» стран.

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«Совет безопасности Нидерландов будет оценивать представленные комментарии и составит окончательный финальный доклад», — говорится в сообщении Совбеза Нидерландов.

Предварительный доклад, содержащий первые выводы об аварии рейса MH17, был опубликован 9 сентября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.