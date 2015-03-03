Для расследования крушения Боинга-777 реконструируют кабину пилотов и салон бизнес-класса

Об этом сообщила официальный представитель Совета по безопасности Нидерландов (СБН) Сара Ферной, передает ТАСС.

Как рассчитывают эксперты, реконструкция самолета поможет понять, что привело к крушению Boeing.

Как сообщил журналистам председатель СБН Тьиббе Йустра, расследование причин крушения малайзийского Boeing под Донецком может завершится к октябрю.

По его словам, в расследовании принимают участие около 40 международных экспертов.

"У нас много информации, - сказал Йустра. - Изучение причин катастрофы продолжается, обсуждаются различные аспекты трагедии, естественно, возникают новые вопросы, на которые нам еще только предстоит получить ответы".

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"Но в целом мы довольны, как идет процесс, - подчеркнул председатель СБН. - Надеюсь, что к октябрю мы сможем опубликовать окончательный доклад".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.