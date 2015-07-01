Финляндия не согласилась выдать спикеру Госдумы разрешение на въезд в ЕС
Разрешение на въезд для участия в ПА ОБСЕ в Финляндии не смогут получить шесть членов делегации РФ, которые включены в санкционный список ЕС.
Финляндия приняла решение не выдавать спикеру Государственной думы РФ Сергею Нарышкину разрешение на въезд в страну для участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет 5-9 июля. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель финского МИД Веса Хяккинен.
Он объяснил это решение тем, что Нарышкин находится в санкционном списке ЕС. Как ранее сообщал Хяккинен, всего разрешение на въезд для участия в ПА ОБСЕ не смогут получить шесть членов российской делегации, которые включены в санкционный список ЕС. До последнего времени МИД Финляндии вел консультации о возможности разрешить им въезд в страну в порядке исключения.
"Могу подтвердить, что Нарышкин находится среди тех, кому не разрешен будет въезд, - сказал он. - Других фамилий я сейчас назвать не могу, но информация о людях из санкционного списка ЕС является открытой".
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"До того, как было принято окончательное решение, мы консультировались с другими странами-членами ЕС, руководством ЕС и ОБСЕ", - отметил Хяккинен.
Ранее источник в Госдуме сообщал о планах Нарышкина принять участие в летней сессии ПА. В настоящее время в отношении ряда российских парламентариев действуют персональные санкции ЕС.