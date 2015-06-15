Финляндия хочет временно вернуть визу спикеру Госдумы РФ

Финляндия ведет переговоры о временной отмене запрета на въезд в Евросоюз для спикера Госдумы России Сергея Нарышкина, сообщает финское издание Yle.

Отмечается, что председатель ОБСЕ позвал Сергея Нарышкина на саммит в Хельсинки в июле, однако Нарышкин числится в списке лиц, которым въезд в ЕС запрещен в связи с санкциями Евросоюза против России.

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Вопрос о визе будет затронут на встрече президентов Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимира Путина, которая состоится завтра в Москве.

Премьер-министр Финляндии Юхя Сипиля и глава МИД Тимо Сойни подтверждают, что сейчас идут переговоры по этому поводу с ЕС.