Американские эксперты спрогнозировали, какой может быть война между Россией и НАТО

Об этом говорится в аналитическом материале американского портала Vox, сообщает "Украинская правда".

Эксперты считают, что напряженность между Российской Федерацией и НАТО, которое наблюдается сегодня, имеет гораздо больше общих черт с периодом перед Первой мировой войной, чем с временами "холодной войны".

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"Неустойчивый баланс сил, воинственность и периферийные конфликты, что обрастают военными обязательствами, споры относительно будущего европейского порядка и опасной неопределенности, а также о том, какие действия будут и не будут принуждать другого участника к конфликту", - все эти факторы, по мнению экспертов, более напоминают период начала XX века.

Кроме того, наиболее вероятной "точкой соприкосновения" аналитики назвали балтийские страны.

"Небольшие страны является наиболее вероятной линией фронта любого будущего кризиса", - считает профессор международных отношений Карлтонского университета Стивен Сайдман.

При этом политологи обращают внимание на Эстонию, четверть населения которой - этнические россияне. "Отправной точкой конфликта могут стать российские "зеленые человечки" в эстонском городе Нарва, большинство населения которого является русскоязычным", - подчеркнули они.

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Эксперты считают, что такие события НАТО поставят перед выбором: открыть огонь по военным РФ без опознавательных знаков, рискуя начать открытую войну с Россией, позволить конфликту стать "замороженным".

Во втором случае он распадется из-за собственной неспособности отвечать на глобальные угрозы, отметили эксперты.

В случае же открытого противостояния при худшем варианте на земле будет "ядерная зима" (гипотетическое глобальное состояние климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны - ред.).