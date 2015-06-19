Агрессия России и ее попытки изменить границы являются вызовом для Европы - Кэмерон

Об этом сообщает Радио Свобода.

Другими такими вызовами является терроризм, поддерживается группировкой «Исламское государство», или сочетание «несостоятельных государств и преступных банд» в Северной Африке, которые выгоняют тысячи людей из домов, сказал он, выступая на 10-й международной конференции по проблемам безопасности GLOBES 2015 в столице Словакии Братиславе.

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Кэмерон также подчеркнул, что Великобритания вместе с другими европейскими странами «охраняет безопасность воздушного пространства стран Балтии, помогает обучать украинских военных и, воздушные силы которой проводят наибольшее количество атак на позиции «Исламского государства».

Великобритания и в дальнейшем будет стоять на стороне свободы, заверил британский премьер, чтобы помочь Европе отстаивать традиционные ценности, «которыми являються демократия, свобода слова, свобода предпринимательства, равенство возможностей или соблюдения прав человека».

Сегодня также состоялась двусторонняя встреча Дэвида Кэмерона с премьером Словакии Робертом Фицом, во время которой оба политика высказались за единство позиции ЕС относительно украинского кризиса.

«Мы, партнеры-члены НАТО, имели хорошую дискуссию о некоторых вопросах безопасности, и не в последнюю очередь о нашей поддержке территориальной целостности Украины и полное выполнение минских договоренностей», - сказал Кэмерон. «Что касается украинского кризиса, я заявил, что единственным возможным решением является диалог, причем нужно единство ЕС в этом вопросе», - подчеркнул Фицо. Важно, «чтобы была сохранено единство позиций стран-членов ЕС в любой ситуации, которая возникает в мире», - добавил премьер Словакии.

В 10-й международной конференции по проблемам безопасности GLOBES 2015 принимают участие более 800 политиков, общественных и политических активистов, политологов и дипломатов из 65 стран мира. Российско-украинский конфликт и проблема беженцев - среди главных тем конференции.

GLOBES 2015 должна служить и как подготовительная встреча к следующему саммиту НАТО, который должен состояться в Варшаве 8-9 июля.