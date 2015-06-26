Столтенберг: НАТО и Евросоюз должны адаптироваться к новым реалиям безопасности

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мощный Евросоюз делает мощным и НАТО", – заявил генсек, прибыв на саммит глав государств и правительств ЕС, который 26 июня завершается в Брюсселе, сообщает радио "Свобода". Главу Североатлантического союза пригласили на консультации после силовой аннексии Крыма и дестабилизации на Донбассе.

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"Девять из десяти граждан ЕС живут в стране НАТО. Мы разделяем одинаковые ценности и живем в одинаковой среде безопасности. Поскольку эта среда сейчас меняется, НАТО и ЕС должны к ней приспосабливаться. Мы уже сделали решающие шаги для укрепления коллективной безопасности. И я поздравляю Евросоюз, который усиливает свою оборону", – заявил генсек НАТО.

Несмотря на то, что на саммите ЕС решение проблем миграции и греческие долгиотодвинули на задний план вопросы обороны, все же европейская политика безопасности и ее адаптация к новым вызовам, в частности, со стороны России, стали предметом обсуждения лидеров ЕС.

Оборонительные и вопросы безопасности были давно запланированы для рассмотрения на этом саммите. Сейчас, чтобы лучше выяснить вопросы, связанные с адаптацией безопасности в новых реалиях после незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, президент Европейского совета Дональд Туск пригласил на заседание и генсекретаря НАТО.

Тему разговора ("Измененная среда безопасности в Европе") сформулировали, имея прежде всего в виду агрессивную политику России и ее роль в украинском конфликте. Также европейские лидеры обсуждают стратегию борьбы с терроризмом, в частности, с группировкой "Исламское государство". Европейский совет планирует поручить верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини до июня 2016 года подготовить новую глобальную стратегию ЕС по этим вопросам. Предусматривается также возможность увеличения оборонных расходов ЕС.