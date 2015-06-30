В Индонезии военный самолет упал на жилые дома, есть погибшие (фото, видео)

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную полицию.

По сообщению начальника полиции города Медан Мардиаза Двигананто, тела найдены среди обломков самолета и дома, на который этот самолет упал. Эвакуировать удалось не всех погибших, добавил руководитель полиции.

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В соцсетях сообщается, что разбился военно-транспортный C130 Hercules с 12 людьми на борту.

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"По последним данным, которыми мы обладаем, погибли 30 человек. Эта цифра может возрасти", - сказал Гисар Турнип, представитель индонезийского Агентства поиска и спасения.

Самолет следовал из военной базы в Медани и разбился вскоре после взлета, пишет агентство.