В Индонезии военный самолет упал на жилые дома, есть погибшие (фото, видео)
По меньшей мере пять человек погибли в Индонезии, когда военно-транспортный самолет упал в жилом районе города Медан на острове Суматра и взорвался.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную полицию.
По сообщению начальника полиции города Медан Мардиаза Двигананто, тела найдены среди обломков самолета и дома, на который этот самолет упал. Эвакуировать удалось не всех погибших, добавил руководитель полиции.
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В соцсетях сообщается, что разбился военно-транспортный C130 Hercules с 12 людьми на борту.
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"По последним данным, которыми мы обладаем, погибли 30 человек. Эта цифра может возрасти", - сказал Гисар Турнип, представитель индонезийского Агентства поиска и спасения.
Самолет следовал из военной базы в Медани и разбился вскоре после взлета, пишет агентство.