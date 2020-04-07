Bloomberg: В США клиники увольняют врачей за жалобы в Facebook в разгар пандемии COVID-19

Администрации наказывают своих сотрудников, которые жалуются на опасные условия, в которых им приходится бороться с коронавирусом.

Джонна Портер сделал селфи в хирургической маске в West Hills Hospital and Medical Center вблизи Лос-Анджелеса. Она разместила эту фотографию в Facebook, дополнив, что обеспечение выдают строго ограниченными частями из замкнутой комнаты. Поэтому она попросила друзей пожертвовать средства защиты.

"Я возьму все, что смогу получить", - написала она.

38-летняя медсестра написала в частную чат-группу с коллегами того же дня, 24 марта. Она рассказала им, что их подопечные теперь исключительно больные на COVID-19. При этом, она добавила список палат, в которых лежат зараженные пациенты.

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Через два дня после того, ее отстранили от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты. Портер рассказала, что ее обвинили в нарушении политики клиники относительно социальных сетей, а также закона США о "Переносе медицинского страхования и ответственности" (HIPPA), который защищает личные данные пациентов, - пишет Bloomberg.

Теперь, находясь в карантине из-за контакта с коронавирусом, Портер говорит, что она удивлена и рассержена. Медсестра настаивает, что ее сообщения в социальных сетях не были нарушением.

"Это был вопрос безопасности", - убеждена она.

По всей территории США больницы расширяют правила, запрещая работникам говорить со СМИ и размещать сообщения в социальных сетях или чатах. Медикам приказывают удалить все сообщения об условиях их труда. Об этом говорят в организации Service Employees International Union, представляющей медицинских работников включая Портер.

"Их поставили в невозможное положение: юридически и морально", - говорит юрист компании Bush Gottlieb Джейсон Войцеховский.

Компания HCA Healthcare Inc., которой принадлежит клиника West Hills, обратилась к своим сотрудникам того же дня, когда Портер разместила свое фото в Facebook.

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"Напоминаем коллегам, что они не могут рассчитывать на приватность, когда размещают информацию на сайтах социальных сетей. Компания сохраняет за собой право использовать социальные сети для отслеживания комментариев или обсуждений о компании, ее коллегах, пациентах и индустрии, размещенные в интернете", - говорилось в объявлении.

Медбрат из отделения чрезвычайной помощи West Hills рассказал, что тоже был отстранен из-за обвинения в нарушении закона HIPPA. Перед тем он написал в Facebook, что ухаживает за пациентами с COVID-19, а его коллеги страдают от высокой температуры. Он попросил Bloomberg не называть его имя из-за страха, что он не сможет найти другую работу.

Клиники давно придерживались политики, которая запрещала их работникам разговаривать со СМИ без сопровождения пиар-агента. Профессор биоэтики Нью-Йоркской школы медицины Артур Каплан сказал, что расширение этого подхода на социальные сети поднимает этические и моральные вопросы.

"Это очень нечеткая территория. Не понятно, действительно ли руководителт имеет право налагать цензуру на ваши сообщения в социальных сетях", - сказал он, добавив, что одно можно точно сказать.

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"Увольнять медсестру в разгар пандемии - это абсурд", - уверен Каплан.

Директор West Hills по вопросам стратегических коммуникаций Айми Беннетт вступилась за решение своей клиники, утверждая, что от сотрудников требуют "защищать приватность наших пациентов и коллег". Управление охраны труда США (OSHA) сообщило, что получило тысячи звонков с жалобами на условия работы в разгар эпидемии COVID-19. Несмотря на то, что медики имеют полное право отказываться работать в опасных условиях, OSHA не может ничего сделать, чтобы добиться немедленных изменений.