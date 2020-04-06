Business Insider: Трамп советует принимать лекарства от COVID-19, которые могут убить

Американский президент уверяет, что от непроверенных препаратов нет вреда, но ученые с ним не согласны.

Президент Дональд Трамп использовал свою встречу с прессой в воскресенье, чтобы с энтузиазмом прорекламировать два экспериментальных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения COVID-19.

Вещества называются хлорохин и гидроксихлорохин. Их часто используют для лечения некоторых видов малярии. Также их дают пациентам с ревматоидным артритом, волчанкой и некоторыми другими заболеваниями, - пишет Business Insider.

Читайте такжеВ ЕС не видят доказательств эффективности против COVID-19 лекарств, которые хвалит Трамп

"Это мощные лекарства от малярии. И продолжается научная работа по ним. Есть определенные сильные доказательства", - сказал Трамп, добавив, что в США есть большой запас этих лекарств из 29 миллионов таблеток, которые потенциально можно использовать в лечении COVID-19.

"Что вам терять? Если лекарства сработают, будет позором, что мы не использовали их раньше", - сказал он. Относительно одного из препаратов - гидроксихлорохина - Трамп также отметил, что он "не вредит людям".

Президент США признал, что в действительности ничего не знает о потенциальных рисках при приеме лекарств, Но добавил: "Что я знаю точно, что я не врач. Но у меня есть здравый смысл". На самом же деле существует не много клинических исследований, которые бы доказывали эффективность препаратов против COVID-19. Масштабные испытания продолжаются до сих пор.

Позже на пресс-конференции Трамп даже удвоил свои усилия по продвижению этих лекарств, утверждая, что польза от их приема без тестирования превосходит потенциальный риск.

"Они не убивают людей. У нас нет времени ходить и говорить: давайте еще несколько лет будем их испытывать", - сказал Трамп.

Читайте такжеNew York Times: Правительства повторяют ошибки Чернобыля во время пандемии коронавируса

Но утверждение президента США об отсутствии рисков при приеме непроверенных препаратов противоречит словам медиков, которые не советуют принимать лекарства без назначения врача. Поскольку эти препараты могут иметь вредное побочное действие и даже привести к смерти.

Ученые испытывают ряд существующих препаратов для потенциального использования в борьбе с коронавирусом. На прошлой неделе Управление продовольствия и медикаментов США опубликовало чрезвычайное разрешение на применение хлорохина и гидроксихлорохина в экспериментальном лечении COVID-19. В Департаменте здравоохранения и социальных служб США заявили, что клинические тесты продолжаются до сих пор, чтобы обеспечить "научные доказательства, что такая терапия эффективна".

Краткосрочные побочные эффекты от двух препаратов, которые рекламирует Трамп, включают тошноту и спазмы в животе. Серьезные же побочные последствия включают отказ печени, потерю слуха и паралич мышц. В Центре контроля и профилактики заболеваний США предупредили, что нельзя принимать лекарства без присмотра врачей. Поскольку некоторые люди уже начали принимать хлорохин фосфат, который не предназначен для медицинского применения. Это химикат, который используют для чистки домашних аквариумов.

Читайте такжеWashington Post: Когда и как закончится пандемия коронавируса?

"Хлорохин фосфат при применении без назначения и присмотра врачей может вызвать серьезные последствия для здоровья включительно со смертью", - подчеркнули в Центре контроля и профилактики заболеваний США.

"Сейчас эти лекарства исследуют и оценивают их потенциальное использование в лечении COVID-19. Однако, их эффективность против инфекции пока не подтверждена", - добавили в ведомстве, подчеркнув, что передозировка лекарствами или неправильное их употребление может привести к тяжелому отравлению.

В США уже были случаи смерти или заболевания из-за неправильного использования препаратов. В Аризоне мужчина скончался, приняв хлорохин фосфат, которым чистят аквариумы. В Нигерии также были зафиксированы случаи отравления хлорохином после того, как Трамп расхвалил препарат.