Итальянский парламент поддержал антироссийские санкции, несмотря на давление "друзей Путина"

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Aska News.

В частности, согласно документу, "Италия будет действовать в соответствии с решениями международного сообщества в вопросе санкций против России, пока не будет позитивных сигналов для их снятия и возвращения уважения к международному праву".

То есть было отвергнуто предложение дружественных к России Forza Italia и Лиги о снятии санкций с России.

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Кроме того, нижняя палата обязала правительство "активизировать и усилить свою политическую и дипломатическую работу в России, чтобы подтолкнуть российское правительство к реализации Минских соглашений, повлиять на сепаратистов и восстановить полное уважение международного права в Украине".

В то же время итальянские парламентарии призвали "правительство Украины к реализации институциональных реформ, к которым призывают Минские соглашения", в частности в сфере децентрализации предоставления "особого статуса русскоязычным областям Донбасса".