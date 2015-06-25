ЕС не ставит под сомнение порядок выполнения Минских договоренностей - Елисеев

В комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, говоря об информации о якобы изменившейся позиции Евросоюза по поводу выполнения Минских договоренностей, Елисеев сказал: "Брюссель ни в коей мере не ставит под сомнение логику, временные рамки и порядок выполнения Минских договоренностей".

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Представитель Украины в ЕС отметил, что Брюссель всегда "поддерживал, поддерживает и будет в дальнейшем поддерживать Украину во всех вопросах, включая как выполнение положений Минских договоренностей для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, так и имплементацию реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации".

"Европейский Союз решительно осуждает систематическое нарушение Россией и поддерживаемыми ею боевиками положений Минских договоренностей. Недавнее решение о продлении секторальных санкций до конца января 2016 года является практическим и прямым подтверждением готовности европейской стороны и в дальнейшем оказывать давление на Москву для обеспечения прогресса в мирном процессе", - заявил украинский дипломат.

Кроме того, Елисеев отметил, что Евросоюз настаивает на "полном и добросовестном выполнении положений Минских договоренностей и подчеркивает ответственность России в этой связи, однозначно отвергая селективный подход".

Вместе с тем, он констатировал, что одностороннее выполнение Минских договоренностей при систематическом их нарушении другой стороной не сможет "обеспечить успешность мирного процесса и лишь подтолкнет боевиков к их дальнейшему нарушению".

"Вопросы выполнения Минских договоренностей обсуждаются исключительно в рамках существующих специализированных форматов, а именно - нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы и рабочих групп, которые пользуются полной поддержкой ЕС и его государств-членов", - напомнил Елисеев.