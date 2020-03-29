На Филиппинах разбился самолет с пациентом и медиками (видео)

Самолет потерпел крушение во время взлета.

На Филиппинах потерпел крушение самолет авиакомпании Lion Air, на борту которого находилось 8 человек. По данным СМИ, все они погибли.

Читайте такжеКатастрофа самолета МАУ: в Канаде хотят добиться от Ирана более $1 миллиарда компенсации

По данным Manila Bulletin, авиакатастрофа произошла в аэропорту филиппинской столицы Манилы. Самолет загорелся и рухнул на взлётно-посадочную полосу.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились несколько членов экипажа, медики, пациент и его сопровождающий.

Как сообщается, в самолет было загружено 4 тонны топлива, и следователи заявили, что утечка могла привести к взрыву.