На Филиппинах разбился самолет с пациентом и медиками (видео)
На Филиппинах потерпел крушение самолет авиакомпании Lion Air, на борту которого находилось 8 человек. По данным СМИ, все они погибли.
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По данным Manila Bulletin, авиакатастрофа произошла в аэропорту филиппинской столицы Манилы. Самолет загорелся и рухнул на взлётно-посадочную полосу.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились несколько членов экипажа, медики, пациент и его сопровождающий.
Как сообщается, в самолет было загружено 4 тонны топлива, и следователи заявили, что утечка могла привести к взрыву.
Lion Air Westwind ambulance aircraft burned on take off in NAIA runway with eight people on board, according to sources.— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) March 29, 2020
This video was taken March 29, 2020 around 8 PM pic.twitter.com/QF0LDDwMgl | via @jacquemanabat