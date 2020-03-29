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На Филиппинах разбился самолет с пациентом и медиками (видео)

17:38, 29 марта 2020
Мир
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Все члены экипажа и пассажиры погибли / Фото: PAL

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По данным Manila Bulletin, авиакатастрофа произошла в аэропорту филиппинской столицы Манилы. Самолет загорелся и рухнул на взлётно-посадочную полосу.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились несколько членов экипажа, медики, пациент и его сопровождающий.

Как сообщается, в самолет было загружено 4 тонны топлива, и следователи заявили, что утечка могла привести к взрыву.

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