Польша зафиксировала "высокую активность" российских спецслужб

Об этом говорится в докладе Агентства, сообщает "Радио Польша".

"Важным элементом российской деятельности было создание разногласий между ЕС и НАТО. На первый план выдвигались антиевропейские и антиамериканские высказывания в основном евроскептиков из стран-членов ЕС", - отмечается в документе.

По информации авторов отчета, главной целью работы российских спецслужб является дискредитация позиции Польши и других стран-членов НАТО в украинском вопросе.

Польские спецслужбы также отмечают, что с начала конфликта в Украине Россия принимает активное участие в поддержке пропагандистских проектов.

"Это проекты, которые создают одновременно положительный образ России, а также показывают в негативном свете оппонентов политики Кремля. При этом Агентство внутренней безопасности наблюдало увеличение активности со стороны различных учреждений РФ с целью консолидации и активизации в Польше пророссийской среды", - говорится в докладе.

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Кроме того, согласно выводам Агентства внутренней безопасности Польши, российская сторона проводила разведывательную деятельность в политической, экономической и научно-технической сферах.

Напомним, недавно российские хакеры взломали доступ к архивам переписки сотрудников Белого дома, а также некоторых людей вне президентской администрации, с которыми Обама регулярно-переписывался.