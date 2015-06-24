Москва назвала Польшу и Румынию потенциальными целями российских ракет

Как пишет ZN.UA, в частности, он заявил, что разворачивание элементов ПРО в Польше и Румынии автоматически сделали страны целями РФ.

"Им бы лучше думать о другом, той же Польше, Румынии. Размещение элементов ПРО, пусковых установок, которые реально нацелены на наши стратегические ядерные силы, - это для них проблема. Они автоматически становятся нашими целями", - сказал Лукьянов.

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"Если им нравится быть целями из-за американских систем вооружений, это их выбор", - добавил он.

Он также добавил, что эти страны могут оказаться в конфликте "между" сторонами (США и России - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, США хотят разместить ракеты в Европе для защиты от России. Это одна из контрмер, которую в Администрации США рассматривают среди возможностей по противодействию РФ в свете военного вмешательства Кремля в Украине, аннексии Крыма и других действий в Европе.

Вместе с тем посол США в НАТО Дуглас февраля утверждает, что Вашингтон не рассматривает вопрос возможного возвращения в Европу ядерного оружия как ответа на ядерную риторику России.

Кроме этого, США намерены провести предварительное размещение танков, артиллерии и другой военной техники в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы успокоить союзников по НАТО, обеспокоенных агрессией России.

Страны Балтии – Эстония, Литва, Латвия, а также Болгария, Румыния и Польша согласились разместить у себя элементы этого вооружения.