Москва назвала Польшу и Румынию потенциальными целями российских ракет
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Евгений Лукьянов заявил, что разрешение стран Европы размещать на своей территории комплексы противоракетной обороны автоматически делает их военными целями России.
Как пишет ZN.UA, в частности, он заявил, что разворачивание элементов ПРО в Польше и Румынии автоматически сделали страны целями РФ.
"Им бы лучше думать о другом, той же Польше, Румынии. Размещение элементов ПРО, пусковых установок, которые реально нацелены на наши стратегические ядерные силы, - это для них проблема. Они автоматически становятся нашими целями", - сказал Лукьянов.
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"Если им нравится быть целями из-за американских систем вооружений, это их выбор", - добавил он.
Он также добавил, что эти страны могут оказаться в конфликте "между" сторонами (США и России - УНИАН).
Как сообщал УНИАН, США хотят разместить ракеты в Европе для защиты от России. Это одна из контрмер, которую в Администрации США рассматривают среди возможностей по противодействию РФ в свете военного вмешательства Кремля в Украине, аннексии Крыма и других действий в Европе.
Вместе с тем посол США в НАТО Дуглас февраля утверждает, что Вашингтон не рассматривает вопрос возможного возвращения в Европу ядерного оружия как ответа на ядерную риторику России.
Кроме этого, США намерены провести предварительное размещение танков, артиллерии и другой военной техники в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы успокоить союзников по НАТО, обеспокоенных агрессией России.
Страны Балтии – Эстония, Литва, Латвия, а также Болгария, Румыния и Польша согласились разместить у себя элементы этого вооружения.