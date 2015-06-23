США не рассматривают вопрос возвращения в Европу ядерного оружия как ответ на риторику России

Посол США в НАТО Дуглас Лют утверждает, что Вашингтон не рассматривает вопрос возможного возвращения в Европу ядерного оружия как ответ на ядерную риторику России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

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По словам Люта, "решение вернуть ядерное оружие, которое находилось в Европе 30 лет назад, не рассматривается. Общая оценка в Вашингтоне и параллельная оценка в НАТО, чтобы посмотреть на все возможные последствия того, что Россия говорит о своем ядерном оружии и что мы видим в действительности в плане развития и установления".

Лют отметил, что эта оценка еще продолжается.

"Относительно этого и того, какими должны быть ответные действия, мы еще не сделали никакого вывода", - подчеркнул он.

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Американский посол напомнил, что США обвинили РФ в нарушении "одного из главных соглашений периода после холодной войны - соглашения о нераспространении ядерного оружия средней дальности".

По его словам, сейчас с Россией продолжается "серьезный диалог".

"Мы пытаемся вернуть ее обратно, в соответствие с соглашением. Мы не идем на разговор о контрразмещении. Мы еще в процессе и пытаемся вернуть Россию назад. Нет даже движения ноги, чтобы снова вернуть ядерное оружие, которое мы вывели, в Европу", - подчеркнул Лют.