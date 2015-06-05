США хотят разместить ракеты в Европе для защиты от России - СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Дискуссия может затронуть вопрос улучшения ядерного оружия для нанесения ударов по целям на территории России, хотя прямо об этом не говорится", - отмечает издание.

Пока неясно, развернет ли Россия ракеты, как этого опасаются США, или же Вашингтон сделает военный ход, чтобы предотвратить развертывание.

Сейчас чиновники администрации Барака Обамы говорят, что они предпочитают продолжать диалог с Москвой о выполнении обязательств по Договору о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).

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Речь идет о договоре 1987 года, который предусматривал полную ликвидацию в СССР и США ракет средней и малой дальности (500-5500 км). Летом прошлого года США обвинили РФ в невыполнении этого договора, Россия выдвинула встречные претензии.

Представители администрации и Пентагона используют расплывчатые термины "противодействия" и "возможности компенсационного удара", чтобы описать два военных варианта ответа, видимо, надеясь выиграть время для дипломатии.

По данным СМИ, под "противодействием" понимается возможность наносить удары по ракетам "на месте базирования в России". Об этом на слушаниях в апреле говорил один из помощников главы Пентагона Роберт Шер.