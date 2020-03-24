Пассажир Diamond Princess для Washington Post: "Я пережила коронавирус, но последствия остались"

Американка, которая провела больше месяца в карантине, жалуется, что дома ей присылали угрозы.

После обнаружения коронавируса 7 февраля на борту круизного корабля Diamond Princess начались шесть недель стресса, неуверенности, растерянности и изоляции. Однако, этот период наконец закончился облегчением.

"В конце я выздоровела. Но мое путешествие совсем не кончилось", - пишет на страницах Washington Post Ребекка Фрешур, которая была пассажиркой Diamond Princess.

Она вспоминает, что ее симптомы изначально были мягкими. Был сухой кашель и небольшое повышение температуры в течение недели. Симптомы исчезли через три дня после отправки в больницу в Токио.

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"Врачи и медсестры следили за моими жизненными показателями, но не проводили никакого лечения для борьбы с болезнью, потому что не существует такого. Однако, я была заперта после того, как симптомы прошли. Потому что для подтверждения и выписки мне нужны были отрицательные результаты двух назофарингальных тестов на коронавирус, проведенных с перерывом в 24 часа. Врачи провели мне 14 тестов за 28 дней пребывания: некоторые только с помощью мазков из горла, некоторые из горла и носа, а в конце лишь из носа, согласно диагностическим инструкциям в Японии", - пишет пассажирка.

Хоть тестов хватало в больнице, их анализ делали в другом месте. Поэтому приходилось ждать от дня до недели, прежде чем появлялись результаты. Через три недели женщина получила частично отрицательный результат (назальный положительный и отрицательный мазок из горла). А потом показатели то улучшались, то ухудшались. После 28 дней изоляции в комнате инфекционного отделения, наконец, все тесты были отрицательными. Поэтому женщину выписали 5 марта.

"Я наконец воссоединилась с мужем, который ждал меня в Токио. Он не заразился вирусом. Мы были разделены на 28 дней. Я выжила благодаря сообщениям, звонкам и видео звонкам из больничной комнаты. Он даже приходил навестить меня несколько раз. Но ему пришлось стоять на парковке под окном, потому что заходить внутрь было запрещено. Это настоящее испытание для брака", - вспоминает Фрешур.

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Центр контроля и профилактики заболеваний США подтвердил, что американка может вернуться домой только через пять дней после выписки. Это время понадобилось для того, чтобы проверить, не возобновятся ли симптомы. После этого ее удалили из списков лиц, которых запрещено пускать на самолет. Однако, даже сейчас не хватает важного кусочка пазла. Эпидемиологи до сих пор не знают, есть ли иммунитет к коронавирусу у тех, кто переболел. Его еще не достаточно изучили.

"Когда мы вернулись в Портленд, вирус уже был там. Я переживала из-за клейма, которое могут на меня поставить не только потому, что у меня был вирус, а потому что я была на круизном лайнере. Когда общество узнало, что мой тест на лайнере был положительным, я получала сообщения с угрозами и требованиями, чтобы я не возвращалась в США. Потому что люди думали, что я привезу его домой. Наши лица были во всех новостях. И мы были среди тех людей, которые говорили о тех событиях", - говорится в статье.

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Однако, женщина вспоминает, что после возвращения знакомые, наоборот, проявляли заботу.

"Работодатели, друзья и семьи были рады нашему возвращению домой и не боялись находиться рядом. Хотя мы не жмем никому руки и не обнимаемся. Придерживаясь научного консенсуса, я работаю из дома и не выхожу на улицу без необходимости", - пишет американка.