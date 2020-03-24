США сократят на $1 миллиард поддержку Афганистану

Президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла «проинформировали Майка Помпео, что им не удалось договориться об инклюзивном правительстве».

Вашингтон решил сократить финансовую поддержку Кабулу на $1 млрд из-за того, что афганские власти не сумели договориться о создании «инклюзивного правительства».

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Как сообщает Госдепартамент США, 23 марта, Кабул с необъявленным визитом посетил госсекретарь США Майк Помпео. Целью его поездки было сдвинуть урегулирование конфликта в Афганистане с мертвой точки.

Как уточняется в заявлении Госдепа, президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла «проинформировали Майка Помпео, что им не удалось договориться об инклюзивном правительстве», способном решить имеющиеся в стране проблемы, а также «обеспечить здоровье и благосостояние афганских граждан». Эта неудача, как отметили в американском ведомстве, нанесла ущерб отношениям между США и Афганистаном, передает kommersant.

«Поскольку этот провал представляет собой прямую угрозу национальным интересам США, американское правительство инициирует пересмотр масштабов сотрудничества с Афганистаном. В частности, мы объявляем о корректировке расходов в Афганистане и немедленно сокращаем помощь на $1 млрд в этом году. Мы готовы сократить (финансовую поддержку.- ред.) еще на $1 млрд в 2021 году», - рассказали в Госдепартаменте.

Как сообщал УНИАН, США и движение «Талибан» 29 февраля подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Через несколько дней представители талибов объявили о возобновлении наступательных операций против сил безопасности Афганистана, после того как президент Ашраф Гани отказался освободить 5 тыс. пленных-участников движения «Талибан».