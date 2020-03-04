Президент США впервые в истории поговорил с лидером "Талибана"

Глава Белого дома сказал, что у него был "очень хороший разговор" лидером "Талибана".

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером группировки "Талибан" муллой Барадаром Ахундом.

Это первый в истории прямой контакт (по крайней мере о котором объявлено официально) президента США с главарем талибов, сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя "Талибана" Забихулла Муджахида, беседа продолжалась 35 минут. Он рассказал, что Трамп сообщил о том, что госсекретарь Майк Помпео в ближайшее время проведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, "чтобы устранить все барьеры в межафганских переговорах".

Сам Трамп также подтвердил факт этой беседы. Глава Белого дома сказал, что у него был "очень хороший разговор" с Барадару.

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Как сообщал УНИАН, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение.

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Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывода оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте документа.

Соглашение предусматривает, что 10 марта начнутся переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.