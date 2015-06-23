В системе управления полетами Новой Зеландии произошел масштабный сбой

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, сбой произошел около 2:48 по местному времени в работе радара. "В настоящий момент мы работаем над этим", - сообщил пресс-секретарь Airway New Zealand - компании, руководящей всей системой управления полетами в стране.

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Длительное время самолетам, находящимся на земле, не давали разрешения на взлет, была разрешена только посадка. Рейсы стали отправляться только в последний час, после того как специалистам удалось найти решение проблемы.

По данным Airway New Zealand, сбой повлиял на отправку около 160 рейсов компании.