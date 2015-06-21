Международный аэропорт Варшавы в воскресенье подвергся хакерской атаке

В результате хакерской атаки произошел сбой IT-системы, отвечающей за регистрацию пассажиров, передают РИА Новости.

Как сообщил журналистам представитель польского национального авиаперевозчика — авиакомпании LOT Адриан Кубицкий, из-за атаки хакеров было отменено десять международных и внутренних рейсов, многие рейсы были задержаны.

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"Всего неожиданно возникшие проблемы в аэропорту коснулись более 1,4 тысячи пассажиров", — сказал Кубицкий.

Авиакомпания LOT заверила, что нет никакой угрозы для безопасности пассажиров, находящихся в воздухе.

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Ранее УНИАН сообщал, что Европол разоблачил киберпреступников, взломавших около 3,2 млн компьютеров. Операцией руководил центр по борьбе с киберпреступностью Европола из своей штаб-квартиры в Гааге. Таким образом был нанесен удар по так называемому ботнету Ramnit, сети компьютеров, зараженных вредоносными программами.