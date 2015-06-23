Лидеры ЕС и Греция договорились продлить до 24 июня переговоры относительно выхода Афин из финансового кризиса

Об этом в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по завершении внеочередного саммита ЕС, который был созван из-за кризиса в Греции, сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает собственный корреспондент УНИАН.

Он назвал "положительным шагом" новые предложения правительства Греции, которые будут проанализированы уже в ближайшие часы. "Премьер-министр Ципрас заверил нас, что есть желание конструктивно работать. Как показали последние часы, мы видим, что все стороны полностью привержены поиску решения. Новые предложения Греции являются позитивным шагом, который будет оценен институтами. Они будут оценены в ближайшие часы", - сказал Туск.

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По его словам, сейчас работа продолжит в Еврогруппе. "Премьер-министр Ципрас и институции будут сейчас работать вместе, чтобы Еврогруппа смогла достичь результата до вечера среды и предотвратила утро четверга", - подчеркнул президент Европейского Совета.

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Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что в эту среду Еврогруппа достигнет результат, который будет передан Европейскому Совету в четверг. "Я убежден, что это не только намерения завершить процесс. Мы его завершим на этой неделе", - считает он.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры ЕС предложили конкретные меры для укрепления экономического и валютного союза. Их имплементация начнется уже 1 июля, а завершение плана предусмотрено в 2025 году.