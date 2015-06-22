Украинские военные в составе международной миссии выполнят наблюдательный полет над Россией

Об этом сообщает начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передают РИА Новости.

"С 22 по 26 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Германии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения SAAB-340B", — говорится в сообщении.

Российские специалисты на борту воздушного судна будут контролировать строгое соблюдение маршрута миссией и применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

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Самолет не оснащен вооружением, а установленная на нем аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие российские специалисты — это исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Ранее УНИАН сообщал, что вблизи Латвийских территориальных вод вновь была замечена российская военная техника. В частности, вблизи Латвии было замечено девять самолетов Вооруженных сил России, а также несколько военных кораблей.