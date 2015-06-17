Латвия засекла у своих вод девять российских самолетов и несколько военных кораблей

За прошедшие сутки вблизи Латвии было замечено девять самолетов Вооруженных сил России, а также несколько военных кораблей, передает mixnews.lv.

Во вторник с утра в Латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 20 милях от государственных территориальных вод было замечено российское судно подводной лодки СС-750 класса "Каштан". Позже самолеты НАТО констатировали над нейтральными водами Балтийского моря российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, военно-транспортный самолет Ан-26, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 и два самолета-истребителя Миг-31.

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Также прошлой ночью в Латвийской эксклюзивной экономической зоне в 27 милях от государственных территориальных вод была замечена российская военная подводная лодка класса "Кило", корвет класса "Пархим" и российский корабль снабжения "Бира".

В целом за этот год вблизи Латвийских территориальных вод российская военная техника была замечена 61 раз.