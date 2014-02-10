Польская авиакомпания решила распродать забытый пассажирами багаж

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, в аукционе, который состоится 15 февраля, сможет взять участие каждый желающий, купивший билет на один из рейсов авиакомпании и билет на само мероприятие, которое состоится в конце этой недели.

"Возьми участие в аукционе и узнай, что внутри. Купи билет и приди 15 февраля в офис LOT на аукцион багажей-сюрпризов", - отмечает компания на своем веб-сайте.

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Участники аукциона смогут осмотреть выставленный на продажу багаж за час до начала аукциона, но правила запрещают дотрагиваться до него и заглядывать внутрь.

Компания также отметила, что после продажи не будет нести ответственность за возможные претензии других лиц, которые могут заявить, что этот багаж раньше принадлежал им.

Согласно сообщению на сайте LOT, компании уже удалось продать на этот аукцион все билеты, цена которых составила около 2,5 евро, а польские СМИ отмечают, что в интернете уже появились предложения о их перепродаже.

Cправка УНИАН. Основанная в 1929 году компания LOT принадлежит польскому государству. Компания оставалась крупнейшей авиакомпанией в Польше по количеству перевезенных пассажиров до 2013 года, когда во втором квартале ее впервые опередил ирландский low-cost Ryanair.

По данным польской администрации цивильного авиатранспорта (ULC), в третьем квартале 2013 года ирландская компания на регулярных сообщениях перевезла более 1 млн пассажиров (32% рынка) в то время, как LOT - около 850 тыс. (26%).

В прошлом году правительство для спасения компании LOT от банкротства выделило почти 100 млн евро.