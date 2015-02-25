Европол разоблачил киберпреступников, взломавших около 3,2 млн компьютеров

Таким образом был нанесен удар по так называемому ботнету Ramnit, сети компьютеров, зараженных вредоносными программами, сообщает украинская служба DW со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Центр работал со следователями из Германии, Италии, Нидерландов и Великобритании. В операции также приняли участие компании Anubisnetwork, Microsoft и Symantec, которые сообщили, что около 3,2 млн компьютеров были сломаны.

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"Мы работали вместе, чтобы отключить контрольные серверы сети в разных странах Европейского Союза", - рассказал начальник отдела операций в центре борьбы с киберпреступностью Пол Гиллен. В результате преступники потеряли контроль над инфраструктурой, которую они использовали.

Программы-вредители, установленные из-за неосторожного обращения со спамом или зараженными веб-сайтами, позволяли хакерам брать под контроль компьютеры и использовать их для преступной деятельности.

Компьютеры по всему миру были заражены этим ботнетом, но большинство приходилось на Великобританию. Заражение началось еще в 2012 году.

Следствие продолжается, поэтому Гиллен сказал, что он не может прокомментировать возможные аресты подозреваемых, поскольку это может повредить полицейским операциям.

Ранее УНИАН сообщал, что украинское правительство подписало соглашение с Microsoft о сотрудничестве в области кибербезопасности.