Правительство Афин нашло новое решение греческого долгового кризиса

Правительственное предложение озвучил премьер-министр Алексис Ципрас во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает DW.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление греческого правительства, предложение "выгодно для всех сторон соглашением, которое принесет окончательное решение проблем".

В правительстве не уточнили, пообещал ли Ципрас проведение реформ с целью экономии в его стране. До сих пор Греция выступала радикально против урезания пенсий и увеличении налога на добавленную стоимость, чего требовал от нее Международный валютный фонд. Требование кредиторов, на которую Греция дала согласие, - это выход на 1 процент профицита бюджета.

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Президент Франции, комментируя греческий кризис, подчеркнул, что "времени осталось немного, каждый день на вес золота".

"Переговоры должны продолжаться ради достижения согласия", - цитирует Олланда Reuters.

В понедельник, 22 июня, министры финансов Еврозоны, куда входят 19 стран, встретятся для обсуждения дальнейших действий в отношении греческого кризиса. Также завтра пути выхода из кризиса обсудят главы государств и правительств стран, входящих в Еврозону.

Страна сейчас находится на грани банкротства. На днях в Афинах прошли протесты против перспективы выхода Греции из Еврозоны и с требованиями к правительству найти общий язык с кредиторами.