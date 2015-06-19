В Афинах тысячи греков протестовали против выхода из еврозоны

Участники протеста требовали от правительства и от премьер-министра Алексиса Ципраса договориться с партнерами и кредиторами, чтобы Греция и дальше оставалась в зоне общей европейской валюты, передает DW.DE. С призывом выйти на улицы накануне выступили социалисты, сторонники и электорат консервативной партии Nea Dimokratia и другие проевропейские организации и союзы.

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В массовой акции приняли участие также многие депутаты от этих политических сил.

Немало участников пытались шумом "разбудить" граждан Греции. На их взгляд, страна в скором времени может скатиться в пропасть, если действующее правительство продолжит свою "независимую тактику" по отношению к кредиторам.

Вместе с тем, накануне тысячи сторонников левых сил провели акцию в поддержку жесткого курса в отношении кредиторов перегруженной долгами Греции.

По мнению аналитиков, обе демонстрации несут признаки раскола страны: граждане постепенно разделяются на два лагеря - сторонников и противников принадлежности Греции к еврозоне и Евросоюзу.

Как известно, кредиторы Греции, в том числе МВФ и Европейский центробанк планируют выделять стране следующие транши помощи лишь при условии проведения определенных реформ. Речь идет прежде всего о сокращении государственных расходов.