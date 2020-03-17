В ирландских тюрьмах запретили спиртовые антисептики, чтобы из них не варили самогон
В тюрьмах Ирландии запретили антисептики, содержащие спирт, потому что заключенные делали из них самогон.
Об этом сообщает TheJournal.
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Как сообщается, заключенным выдали антисептики без спирта, хоть они и менее эффективны в борьбе с коронавирусом.
Тем не менее, как Всемирная организация здравоохранения, так и Центры США по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что дезинфицирующие средства для рук с концентрацией алкоголя менее 60% менее эффективны и просто снижают рост микробов, а не убивают их.
Также один из ведущих хирургов страны выразил обеспокоенность по поводу способности тюремной службы сдерживать потенциальную вспышку коронавируса из-за переполненности камер и плохих санитарных норм.
«Заключенные с большей вероятностью могут заразится вирусом из-за переполненности тюрем и низкого уровня санитарии», — сказал Шериф Султан, президент Международного общества сосудистой хирургии.
Однако представитель тюремной службы отклонил эти опасения, заявив, что 99% камер имеют души и средства для мытья рук.