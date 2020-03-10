В Польше отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

В стране зафиксировано уже 17 случаев коронавирусной инфекции.

В Польше для предотвращения распространения нового коронавирус отменяют все массовые мероприятия.

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Об этом заявил премьер-министр страны Матеш Моравецкий, передает Польское радио. "Мы принимаем решения, направленные на ограничение распространения коронавируса. Сегодня на утреннем заседании мы решили отменить все массовые мероприятия, детальное объяснение почему содержится в Законе о безопасности массовых мероприятий", - заявил премьер.

Сейчас в стране уже 17 инфицированных – в Кракове, Ратиборе, Варшаве, Зеленой Гуре, Щецине, Оструде, Вроцлаве и Познани.

Кроме того, запланированный на 31 марта футбольный матч Польша - Украина состоится без присутствия болельщиков.