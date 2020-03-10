В Польше отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса
13:24, 10 марта 2020Мир
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В стране зафиксировано уже 17 случаев коронавирусной инфекции.
В Польше отменили массовые мероприятия \ фото Zaxid.net
В Польше для предотвращения распространения нового коронавирус отменяют все массовые мероприятия.
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Об этом заявил премьер-министр страны Матеш Моравецкий, передает Польское радио. "Мы принимаем решения, направленные на ограничение распространения коронавируса. Сегодня на утреннем заседании мы решили отменить все массовые мероприятия, детальное объяснение почему содержится в Законе о безопасности массовых мероприятий", - заявил премьер.
Сейчас в стране уже 17 инфицированных – в Кракове, Ратиборе, Варшаве, Зеленой Гуре, Щецине, Оструде, Вроцлаве и Познани.
Кроме того, запланированный на 31 марта футбольный матч Польша - Украина состоится без присутствия болельщиков.
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