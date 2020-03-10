Ирландия отменит парад в День святого Патрика из-за коронавируса

Ежегодный парад, посвященный святому покровителю страны, регулярно привлекает сотни тысяч людей.

Правительство Ирландии отменяет парад, посвященный Дню святого Патрика, в этом году из-за вспышки коронавируса.

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Об этом сообщили в понедельник RTE и другие СМИ, передает kommersant. Ежегодный парад, посвященный святому покровителю страны, регулярно привлекает сотни тысяч людей в ирландскую столицу и должен был состояться 17 марта.

В прошлом году около 500 тыс. человек посетили это мероприятие. Правительство приняло решение отменить празднование из-за опасений в связи с распространением COVID-19. Ирландия в настоящее время имеет 21 подтвержденный случай. RTE передает, что решение было принято подкомиссией кабинета министров.

Количество заразившихся коронавирусом нового вида превысило 111 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.