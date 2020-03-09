В Афганистане сразу два кандидата объявили о вступлении в должность президента - СМИ

В президентском дворце присягу принял действующий глава государства, в соседнем дворце одновременно происходила инаугурация премьер-министра, который объявил о своей победе на президентских выборах.

В столице Афганистана Кабуле прошли сразу две церемонии вступления в должность президента страны.

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Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода.

«В президентском дворце присягу принес действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно проходила инаугурация премьер-министра Абдуллы Абдуллы, который объявил о своей победе на президентских выборах», - говорится в сообщении.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года.Результаты были объявлены через пять месяцев - 18 февраля. Согласно заявлению главы Избирательной комиссии страны Хави Алам Нуристани, Ашраф Гани победил на выборах, получив 50,64 процента голосов избирателей. Его победа была признана мировым сообществом.

Второе место с 39,52 процентами голосов, по официальным данным, занял глава правительства Абдулла Абдулла. Он отказался признать результаты выборов и планирует сформировать свое собственное правительство.

Формирование двух параллельных правительств в Афганистане проходит на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением «Талибан». Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США. Документ предусматривает вывод военнослужащих международной коалиции из страны. Талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры об урегулировании ситуации с правительством Афганистана.