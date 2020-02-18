Через пять месяцев после президентских выборов в Афганистане назвали победителя

Победителем выборов в Афганистане объявили действующего президента Ашрафа Гани.

Через пять месяцев после проведения в Афганистане президентских выборов их победителем объявили действующего главу государства Ашрафа Гани.

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Как сообщила сегодня Независимая избирательная комиссия Афганистана, за него проголосовали 50,64 процента избирателей, а за его главного соперника, премьер-министра страны Абдуллу Абдуллу - 39,52 процента, передает Deutsche Welle.

Всего на выборах выдвигались 18 кандидатов, но остальные из них не набрали и пяти процентов голосов избирателей.

Результаты выборов должны были объявить 19 октября. Однако из-за технических проблем и обвинений в мошенничестве их объявление неоднократно откладывалось. Предварительные результаты выборов, которые объявили еще 22 декабря 2019 года, были такими же, как и сейчас. Однако кандидаты, проигравшие выборы, опротестовали результаты.

70-летний этнический пуштун Гани учился в университете Колумбии в Нью-Йорке. В 1977 году он покинул Афганистан, и вернулся только через два десятилетия в качестве старшего специального советника ООН. Позже он занимал должность министра финансов.

На президентских выборах в 2014 году Гани и Абдулла также были кандидатами и одновременно объявили себя победителями. Только благодаря посредничеству тогдашнего президента США Барака Обамы они договорились о компромиссе - Гани стал главой государства, а Абдулла - премьер-министром.