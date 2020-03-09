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В Судане совершено покушение на премьер-министра - СМИ (фото)

13:20, 09 марта 2020
Мир
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Покушение на премьер-министра Судана / Фото: Reuters

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Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным канала, во время проезда кортежа главы правительства под мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль.

Отмечается, что премьер-министр не пострадал.

Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа прошлого года через несколько месяцев после военного переворота в стране и отстранения от власти президента Омара аль-Башира, который руководил Суданом 30 лет.

Покушение на премьер-министра Судана / Фото: Reuters
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