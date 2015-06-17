В Тбилиси сбежавшие из зоопарка животные все еще гуляют по городу - жители видели гиену

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск животного, сообщает Росбалт со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

Ранее в грузинской столице очевидцы сообщили о нападении на людей тигра-альбиноса. Один человек погиб, еще один ранен. Бойцы спецназа застрелили животное. Сотрудники зоопарка пытались усыпить его, однако возникла угроза жизни людей и спецназ открыл огонь. Хищник сбежал из зоопарка во время наводнения в ночь на 14 июня, все это время он прятался в заброшенных помещениях в районе бассейна "Лагуна Вере".

Читайте такжеСМИ: На Тбилиси может обрушиться еще одно наводнение

Как сообщалось, во время разрушительного наводнения часть зоопарка была полностью уничтожена. Многие звери утонули либо сбежали. Часть хищников была застрелена спецназом. Администрация Тбилисского зоопарка подтвердила гибель более 300 питомцев из 600 обитателей зверинца в ходе наводнения.