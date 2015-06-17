Генерал НАТО: Альянсу следует продемонстрировать способность к сдерживанию агрессии

Такое мнение высказал главнокомандующий войск НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, передает DW.DE. Из-за конфликта в Украине Европа находится в "новой и измененной и сложной" ситуации с безопасностью, считает Филипп Бридлав.

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Во время посещения базы военно-воздушных сил НАТО в литовском городе Шяуляй, он отметил, что Россия пытается изменить правила и принципы, которые десятилетиями были фундаментом европейской безопасности.

По его мнению, такой вызов является "глобальным, а не региональным", и "длительным, а не временным", и может привести к "значительным последствиям". Генерал добавил, что Североатлантический альянс не знает, какие следующие шаги предпримет Россия. Впрочем, Филипп Бридлав признал, что НАТО учится на действиях Москвы. Он отметил, что российская армия становится все сильнее и более модернизированной. Поэтому НАТО следует продемонстрировать свою способность к сдерживанию, подчеркнул главнокомандующий войск НАТО в Европе.