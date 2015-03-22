В НАТО отреагировали на угрозу РФ ударить по Дании

По словам главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава, Россия пробует оказать давление на все страны, желающие участвовать в проекте создания единой системы противоракетной обороны, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеРоссия заявила о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в ЕвропеСвое заявление Филипп Бридлав сделал комментируя слова посла РФ в Дании о том, что эта страна будет мишенью для возможной российской ядерной атаки, если присоединится к системе ПРО НАТО.

"Румыния попала под большое давление, когда стала частью щита. Польша находится под большим давлением, и теперь всех, кто еще хочет присоединиться к этому оборонительному проекту, окажутся под дипломатическим и политическим давлением", - сказал Филипп Бридлав, при этом не упоминая России.

Напомним, что ранее российский посол в Дании заявил, что страна может стать целью для возможной ядерной атаки РФ.