Количество погибших в результате наводнения в Тбилиси возросло до 15 - СМИ

Об этом сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на грузинские СМИ.

Так, на территории парка Мзиури в понедельник, 15 июня, было обнаружено два тела, оба погибших — мужчины, один из которых в форме спасателя.

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До этого сообщалось, что подтверждена гибель 13 человек и десять находятся в розыске.

Как сообщалось, в Министерстве охраны окружающей среды Грузии заявили, что разрушительное наводнение в Тбилиси в ночь на 14 июня было вызвано обильными осадками, которые вызвали оползневые процессы в пригороде Тбилиси, в результате чего была перекрыта река Вере и резко повысился уровень воды. В Тбилиси были затоплены жилые дома и центральные улицы города, зоопарк, частный приют для собак, повреждено инфраструктуру.