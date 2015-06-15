Число жертв наводнения в столице Грузии возросло до 13 человек

Об этом со ссылкой на грузинское МВД сообщает ТАСС.

"Сегодня в Тбилиси найдено тело еще одного погибшего, количество погибших вследствие стихии людей возросло до 13. Без вести пропавшими считаются 9 человек", - отметили в МВД.

Читайте такжеВ Грузии день траура по погибшим в результате наводнения

По данным, других источников, тело 13-го погибшего было найдено спасателями во время демонтажа одного из частных домов, разрушенных в результате стихии. Погибшим оказался пожилой мужчина.

В то же время в МВД отметили, что "14 человек, считавшихся без вести пропавшими, нашлись, вернулись в дома и к близким".

Как сообщалось, в ночь на 14 июня и в течение всего следующего дня в результате сильного многочасового ливня и выхода из берегов реки Вере в Тбилиси были затоплены дворы и первые этажи более сотни частных одноэтажных и двухэтажных домов, ряд подземных переходов и площадей, участки автотрасс, линии электропередач и газоснабжения.

Несколько десятков семей остались без жилья. По решению мэрии они временно расселены в гостиницах и на госдачах на окраине Тбилиси.

Вышедшая из берегов река затопила часть территории городского зоопарка: некоторые животные погибли, а другие, в том числе тигры и медведи, сбежали из вольеров. Часть сбежавших животных в воскресенье возвратили в зоопарк, других пришлось застрелить - они представляли угрозу для жизни людей. По данным МВД, до сих пор в Тбилиси и на окраинах города ведется поиск еще нескольких животных.