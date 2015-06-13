США не будут участвовать в "российском Давосе" из-за агрессии Путина против Украины

Власти США не намерены участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) нынешнего года.

Об этом на запрос ТАСС сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

"Правительство США не будет представлено ни на каком уровне", - сказал он, сославшись в качестве причины на подход России к украинскому кризису.

По мнению официального Вашингтона, со времени прошлогоднего ПМЭФ этот подход стал "еще более агрессивным".

Соответственно, по словам представителя администрации, и бизнесу в США по-прежнему дается сигнал о том, что "возврат к нормальному ведению дел" с Россией чреват "явными экономическими и репутационными рисками".

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Поводом для запроса послужила публикация в британской Financial Times о том, что прежний фактический запрет властей США на участие американских фирм в ПМЭФ теперь ослаблен.

В прошлом году власти США рекомендовали топ-менеджерам крупнейших мировых компаний не посещать Петербургский экономический форум.

Отказались от участия в ПМЭФ-2014 руководители 30 международных компаний, из них 20 - из-за геополитической ситуации (при этом 15 - представители США).