Сенатор США внес поправки в оборонный бюджет для поддержки Украины

Как сообщает официальный сайт сенатора, Портман настойчиво призывает принять закон об ассигнованиях национальной обороны США с поправками относительно предоставления Украине военной поддержки. По его убеждению, это должно помочь правительству США увеличить поддержку украинцам в защите их государственного суверенитета.

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В частности, первая поправка касается возможности выделения Украине 300 млн долл. военной помощи. Секретарь обороны США (министр обороны) наделяется полномочиями обеспечить ряд важных потребностей в улучшении возможностей украинской армии для осуществления самозащиты, в том числе путем предоставления разведывательных данных в реальном времени, контр-артиллерийских радаров, оборонной летальной помощи, беспилотных летательных аппаратов, защищенных средств коммуникации и проведения военных учений.

По мнению Портмана, если правительство США не использует эти средства в соответствии с указанными целями, то тогда американская власть должна использовать их для поддержки других государств, которые сталкиваются с угрозой российской агрессии.

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Другой поправкой предусматривается необходимость изучения последствий конфликта в Украине для военных США. Сенатор предлагает, чтобы США и НАТО предприняли усилия для оценки ситуации на востоке Украины, а именно: проанализировали тактику и методы, которые осуществляют российские военные и сепаратисты на Донбассе.

Портман также предложил, чтобы Государственный департамент каждые три месяца направлял в Конгресс список всех запросов на получение экспортных лицензий для военного оборудования и помощи Украине.