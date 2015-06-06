Порошенко: вопрос размещения в Украине систем ПРО не стоит на повестке дня

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вопрос об обращении к международным партнерам о размещении в Украине систем противоракетной обороны (ПРО) не стоит на повестке дня.

Об этом Порошенко сказал сегодня в Киеве во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Стивеном Харпером, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, что в связи с вероятным размещением Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма ядерного оружия, обращалась ли Украина к международным партнерам о возможности размещения на территории Украины систем ПРО для укрепления национальной безопасности.

"Ответ очень прост – нет, не обращались. Сейчас этот вопрос не на повестке дня", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеНАТО: заявления о возможности размещения ядерного оружия в Крыму безответственны Вместе с тем он добавил, Украина для повышения боеспособности своей армии направляет более 5% ВВП на финансирование оборонной сферы, и в том числе значительная часть средств идет на закупку новейшего вооружения и модернизацию вооружения, которое имеют сегодня Вооруженные силы.

"Уверен в том, что Украина будет способна себя защитить", - отметил Порошенко.