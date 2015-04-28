Google поможет европейским газетам зарабатывать в интернете
Интернет-гигант Google подписал договоренность с рядом европейских газетных конгломератов с целью помочь им зарабатывать больше денег в интернете.
Google обещает вложить 160 млн долларов в новые цифровые проекты, связанные с усовершенствованием продвижения рекламы и разработкой новых новостных приложений, сообщает русская служба Би-би-си.
Некоторые издатели недовольны практикой Google по размещению бесплатного новостного контента в интернете, утверждая, что это приводит к падению продаж печатных копий газет и к снижению доходов от рекламы.
Читайте такжеGoogle придется рассекретить поисковой алгоритм по требованию властей ФранцииНовый проект Google уже поддержали такие издания как Financial Times, Guardian, El Pais и Die Zeit.
В середине апреля Еврокомиссия предъявила Google обвинения в нарушении конкуренции путем продвижения компанией собственных продуктов.