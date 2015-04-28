Google поможет европейским газетам зарабатывать в интернете

09:36, 28 апреля 2015
Наука и IT
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Интернет-гигант Google подписал договоренность с рядом европейских газетных конгломератов с целью помочь им зарабатывать больше денег в интернете.

Google вложит 160 млн долларов в новые цифровые проекты

Google обещает вложить 160 млн долларов в новые цифровые проекты, связанные с усовершенствованием продвижения рекламы и разработкой новых новостных приложений, сообщает русская служба Би-би-си.

Некоторые издатели недовольны практикой Google по размещению бесплатного новостного контента в интернете, утверждая, что это приводит к падению продаж печатных копий газет и к снижению доходов от рекламы.

Читайте такжеGoogle придется рассекретить поисковой алгоритм по требованию властей ФранцииНовый проект Google уже поддержали такие издания как Financial Times, Guardian, El Pais и Die Zeit.

В середине апреля Еврокомиссия предъявила Google обвинения в нарушении конкуренции путем продвижения компанией собственных продуктов.

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