В Канаде произошла масштабное ДТП с участием 200 автомобилей

Предварительно, причиной масштабного ДТП стала плохая видимость, вызванная резким порывом снега.

На канадской трассе вблизи Монреаля произошла масштабная ДТП с участием 200 автомобилей.

В результате аварии пострадали 69 человек, девять из них получили тяжелые травмы, еще двое погибли, сообщает ТСН со ссылкой на CBC News. Также повреждения получили около сотни автомобилей и еще 12 грузовиков.

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Предварительно, причиной масштабного ДТП стала плохая видимость, вызванная резким порывом снега.

Пострадавших госпитализировали в трех ближайших медучреждений, а тех, кто не пострадал, эвакуировали несколькими автобусами.

10-километровый участок загруженной трассы останется закрытой для движения до утра четверга.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, в 44 легкие травмы в результате крупного ДТП с участием двух автобусов, произошедшей во вторник в тоннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена.