ЕС пересматривает стратегию безопасности в Черноморском бассейне из-за аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил европейский комиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврасис, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге в рамках обсуждения доклада "Стратегическая военная ситуация в бассейне Черного моря после незаконной аннексии Крыма Россией".

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"Да, нам необходимо пересмотреть европейскую стратегию безопасности. Процесс уже начался, и мы в этом пересмотре рассчитываем на тесное сотрудничество с государствами-членами", - сказал Тибор Наврасис.

По убеждению еврокомиссара, аннексия Крыма и Севастополя Россией создала "опасную ситуацию, которая является угрозой международной безопасности".

"ЕС будет привержен полностью выполнить политику непризнания, включая меры предупреждения. С другой стороны, если когда-нибудь будет найдено устойчивое решение украинского конфликта, мы отрегулируем наши отношения с Россией", - заверил Тибор Наврасис.