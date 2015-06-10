ЕС пересматривает стратегию безопасности в Черноморском бассейне из-за аннексии Крыма
Евросоюз пересматривает стратегию безопасности в связи с изменением ситуации в Черноморском регионе из-за аннексии Крыма Россией.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил европейский комиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврасис, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге в рамках обсуждения доклада "Стратегическая военная ситуация в бассейне Черного моря после незаконной аннексии Крыма Россией".
Читайте такжеЕвросоюз готов к длительной конфронтации с Россией – еврокомиссар
"Да, нам необходимо пересмотреть европейскую стратегию безопасности. Процесс уже начался, и мы в этом пересмотре рассчитываем на тесное сотрудничество с государствами-членами", - сказал Тибор Наврасис.
По убеждению еврокомиссара, аннексия Крыма и Севастополя Россией создала "опасную ситуацию, которая является угрозой международной безопасности".
"ЕС будет привержен полностью выполнить политику непризнания, включая меры предупреждения. С другой стороны, если когда-нибудь будет найдено устойчивое решение украинского конфликта, мы отрегулируем наши отношения с Россией", - заверил Тибор Наврасис.