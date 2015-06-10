ЕС лишил Россию статуса "стратегического партнера"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в докладе относительно отношений ЕС с Россией, подготовленном депутатом Габриэлиусом Ландсбергисом, и утвержденном во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

„(ЕП) подчеркивает, что за действия в Крыму и в Восточной Украине Россия больше не может рассматриваться как „стратегический партнер”; указывает, что стратегическое партнерство должно базироваться на взаимном доверии и уважении международного права, основанного на демократии, а также на государственном суверенитете и свободе выбора государством внутреннего конституционного порядка и направления внешней политики, территориальной целостности государства, а также на уважении верховенства права, прав человека и принципов международной дипломатии и торговли”, - говорится в докладе.

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„В этом контексте ЕС не может рассматривать возвращение к „делам, как всегда” и не имеет другого выбора, как провести критическую переоценку своих отношений с Россией, которая включает в себя разработку в сжатые сроки план «мягкой силы», чтобы противостоять агрессивной политике, которую проводит Россия, и комплексный план относительно будущих отношений с этой страной и с восточными партнерами Европы”, - подчеркивает Европарламент.

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Евродепутаты также убеждены, что урегулировать конфликт на востоке Украины можно лишь политическим путем.

Вместе с тем они выразили глубокую обеспокоенность тем, что Россия „открыто позиционирует себя и действует как такая, что бросает вызов международному демократическому сообществу и его порядку, стремясь силой перекроить границы в Европе”.

„(ЕП) обеспокоен ростом атмосферы ненависти, направленной против оппозиционных активистов, правозащитников, представителей меньшинств и соседних стран и ухудшением положения в сфере прав человека и верховенства права в России”, - отмечается в докладе.

Вместе с тем в Европарламенте считают, что „конструктивные и предсказуемые отношения между ЕС и Россией возможны и желательны для их взаимной выгоды, особенно с учетом существующих политических, торговых, транспортных и энергетических связей, контактов между людьми”.

„(ЕП) подчеркивает, что отношения между Россией и ЕС должны и впредь основываться на уважении международного права и диалоге, в результате чего ЕС будет готов возобновить сотрудничество с властями в Москве по ряду конкретных вопросов, представляющих общий интерес”, - отмечают в ЕП.