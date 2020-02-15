"Презервативы только для женатых": в Индонезии на День святого Валентина арестовали неженатые пары

Работников секс-индустрии отправили в реабилитационный центр.

В нескольких регионах Индонезии полиция провела рейды по гостиницам, арестовав неженатые пары в запрещенный там День святого Валентина.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В частности, речь идет о городе Макасар в провинции Южное Сулавеси.

«Социальные болезни должны быть предотвращены. Мы напоминаем обществу о необходимости соблюдать нашу культуру и этику. Презервативы только для женатых взрослых. Они не должны выставляться и продаваться открыто, особенно рядом с такими детскими сладостями, как шоколад», - заявил глава отдела общественного правопорядка в Макасаре.

Среди арестованных был один гражданин Германии, которому прочитали лекцию о нравах и освободили. Работников секс-индустрии отправили в реабилитационный центр.

Власти провинции Ачех, где действует шариат, и города Депок также запретили празднования Дня святого Валентина и проявления чувств на людях.

Как сообщал УНИАН, Индонезия планирует принять новый Уголовный кодекс, который криминализирует секс вне брака, а также фактически запрещает однополые отношения.